Майк Джеймс, Николо Мелли и Саша Везенков – самые ценные игроки 4-го раунда Евролиги

Защитник Майк Джеймс ( ), а также форварды ( ) и Саша Везенков («Олимпиакос») разделили звание самого ценного игрока 4-го раунда регулярного чемпионата .

Показатель эффективности Джеймса, Мелли и Везенкова составил 29 баллов.

Мелли набрал 17 очков, 6 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот в матче с «Баварией» (83:81).

На счету Джеймса 27 очков, 4 подбора, 3 передачи и 12 спровоцированных фолов в игре с «Панатинаикосом» (83:80).

Везенков принес 26 очков, 7 подборов и 1 перехват в победной встрече с «Басконией» (97:92).

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