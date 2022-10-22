Майк Джеймс, Николо Мелли и Саша Везенков – самые ценные игроки 4-го раунда Евролиги
Защитник Майк Джеймс («Монако»), а также форварды Николо Мелли («Милан») и Саша Везенков («Олимпиакос») разделили звание самого ценного игрока 4-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.
Показатель эффективности Джеймса, Мелли и Везенкова составил 29 баллов.
Мелли набрал 17 очков, 6 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот в матче с «Баварией» (83:81).
На счету Джеймса 27 очков, 4 подбора, 3 передачи и 12 спровоцированных фолов в игре с «Панатинаикосом» (83:80).
Везенков принес «Олимпиакосу» 26 очков, 7 подборов и 1 перехват в победной встрече с «Басконией» (97:92).
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