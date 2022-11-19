Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Каршияка», «Анадолу Эфес» примет «Коньяспор»
В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Тюрк Телеком» сыграет с «Каршиякой», «Анадолу Эфес» примет «Коньяспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 15.30, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 19 ноября, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 19 ноября, 20.30, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 5-0, Тюрк Телеком – 5-1, Анадолу Эфес – 4-1, Бурсаспор – 4-1, Тофаш – 4-2, Каршияка – 3-2, Дарушафака – 3-3, Коньяспор – 3-3, Петким Спор – 3-3, Бахчешехир – 3-4, Газиантеп – 2-3, Галатасарай – 2-4, Меркезефенди – 2-4, Бешикташ – 1-4, Маниса – 1-5, Бююкчекмедже – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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