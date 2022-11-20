Аарон Несмит поскользнулся после душа от одноклубников на площадке
Форвард «Индианы» Аарон Несмит поскользнулся на мокром паркете после того, как партнеры по команде устроили ему душ из бутылок во время послематчевого интервью.
«Вы ведь не получили травму?» – поинтересовался репортер.
«Индиана» в субботу обыграла на своей площадке «Орландо» – 114:113. Несмит вышел со скамейки запасных и набрал 19 очков, реализовав 5 трехочковых.
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