Аарон Несмит поскользнулся после душа от одноклубников на площадке

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Форвард «Индианы» Аарон Несмит поскользнулся на мокром паркете после того, как партнеры по команде устроили ему душ из бутылок во время послематчевого интервью.

«Вы ведь не получили травму?» – поинтересовался репортер.

«Индиана» в субботу обыграла на своей площадке «Орландо» – 114:113. Несмит вышел со скамейки запасных и набрал 19 очков, реализовав 5 трехочковых.

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