Тайриз Халибертон забросил с середины площадки под сирену

Теги Индиана Орландо НБА видео Тайриз Халибертон Баскетбол

Защитник «Индианы» Тайриз Халибертон завершил первую половину матча против «Орландо» точным броском от центральной линии.

«Пэйсерс» в субботу одержали победу над «Мэджик» на своей площадке – 114:113.

Халибертон стал самым результативным в своей команде – 22 очка, 14 передач, 4 подбора, 3 блок-шота, 2 перехвата.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные