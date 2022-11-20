Тайриз Халибертон забросил с середины площадки под сирену
Защитник «Индианы» Тайриз Халибертон завершил первую половину матча против «Орландо» точным броском от центральной линии.
«Пэйсерс» в субботу одержали победу над «Мэджик» на своей площадке – 114:113.
Халибертон стал самым результативным в своей команде – 22 очка, 14 передач, 4 подбора, 3 блок-шота, 2 перехвата.
Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли
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