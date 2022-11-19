Главный тренер «Индианы» заработал удаление во время выездного матча с .

Во второй четверти Карлайл стал спорить с судьями из-за зафиксированного у игрока его команды нарушения в защите и был удален с двумя техническими.

«Пэйсерс» неудачно начали игру, уступив в первой четверти (10:25), но затем совершили камбек и победили со счетом 99:91.

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