Трэй Янг: «Знали, что у нас будет шанс вернуться в игру, и продолжали бороться»
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг прокомментировал победу над «Торонто» в овертайме (124:122 ОТ).
«Мы просто продолжали играть, продолжали бороться. Матч – длинный. Они совершали рывки, мы совершали рывки.
Мы знали, что у нас будет шанс вернуться в игру. Просто продолжали играть», – сказал Янг.
«Рэпторс» вели 108:101 за 2:36 до конца четвертой четверти. «Хоукс» совершили рывок 10:0 и вырвались вперед со счетом 111:109 после двух штрафных бросков Янга за 59 секунд до конца.
У «Торонто» был хороший шанс выиграть матч в концовке основного времени, но Скотти Барнс смазал лэй-ап и не сумел добавить мяч в кольцо на последних секундах.
«Атланта» вырвала победу на последних секундах овертайма благодаря лэй-апу Эй Джей Гриффина с навеса Янга под сирену.
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