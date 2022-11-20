Фред Ванвлит получил технический за то, что аккуратно бросил мяч в стойку

Разыгрывающий во время матча против «Атланты» (122:124 ОТ) получил технический фол за то, что аккуратно бросил мяч в стойку.

Инцидент произошел в середине первой четверти встречи. Форвард «Рэпторс» О Джи Ануноби совершил потерю, а затем сфолил во время попытки Деандра Хантера исполнить лэй-ап в быстром отрыве. Ванвлит подобрал мяч и осторожно бросил его в стойку.

Решение судьи вызвало недоумение у Ванвлита и главного тренера «Торонто» .

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