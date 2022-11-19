«Я опекал величайшего игрока всех времен». Кэм Реддиш получил травму паха в матче с «Уорриорз»

Форвард после матча против (101:111) отдал должное разыгрывающему .

«Я опекал величайшего игрока всех времен. Это было тяжело, но интересно. Он всегда в движении. Наверное, поэтому я получил травму паха», – заявил Реддиш.

Против «Уорриорз» форвард набрал 11 очков, 2 подбора и 2 перехвата за 25 минут на площадке. Показатели Карри в этом матче – 24 очка (9-19 с игры, 5-13 из-за дуги), 10 передач и 6 подборов.

После игры выяснилось, что Реддиш повредил паховую мышцу.

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