«Я опекал величайшего игрока всех времен». Кэм Реддиш получил травму паха в матче с «Уорриорз»
Форвард «Нью-Йорка» Кэмерон Реддиш после матча против «Голден Стэйт» (101:111) отдал должное разыгрывающему Стефену Карри.
«Я опекал величайшего игрока всех времен. Это было тяжело, но интересно. Он всегда в движении. Наверное, поэтому я получил травму паха», – заявил Реддиш.
Против «Уорриорз» форвард набрал 11 очков, 2 подбора и 2 перехвата за 25 минут на площадке. Показатели Карри в этом матче – 24 очка (9-19 с игры, 5-13 из-за дуги), 10 передач и 6 подборов.
После игры выяснилось, что Реддиш повредил паховую мышцу.
Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы
Комментарии