Марвин Бэгли: «Кейд Каннингем – игрок уровня Матча всех звезд»
Тяжелый форвард Марвин Бэгли, которого в прошлом сезоне обменяли из «Сакраменто» в «Детройт», считает, что у разыгрывающего «Пистонс» Кейда Каннингема есть все, чтобы стать одним из лучших игроков лиги.
«Кейд – отличный игрок. Это игрок уровня Матча всех звезд. Когда я перешел в «Детройт», я сразу это понял.
Здорово играть в одной команде с парнем, который обладает таким высоким IQ, совсем не эгоистичен, умеет очень многое и открывает новые возможности для своих партнеров. Не терпится увидеть, что он покажет в этом сезоне, и на что мы способны как команда», – сказал Бэгли.
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