Брайон Аллен броском под сирену принес «Парме» победу над «Енисеем»

Пермская «Парма» вырвала победу у красноярского в гостевом матче – 76:74.

Атакующий защитник гостей Брайон Аллен стал автором победного мяча под сирену. При счете 74:74 американец получил передачу за 4,6 секунды до конца четвертой четверти, избавился от защитника при помощи степбэка и отправил мяч в кольцо.

Аллен также стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков, сделав 4 подбора и 2 передачи.

«Парма» занимает пятое место в таблице Лиги ВТБ с четырьмя победами в семи матчах. «Енисей» идет предпоследним с 1-6.

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