Остин Риверс заработал спорное удаление после инцидента с Лэнсом Стивенсоном

Защитник во время матча с «Индианой» (125:118) заработал спорное удаление после инцидента с игроком соперника .

В четвертой четверти между баскетболистами сперва произошла небольшая стычка после того, как Стивенсон выбил мяч из рук Риверса. Оба получили по техническому замечанию.

Менее чем через минуту Риверс получил второй технический – за выпад локтем в лицо Стивенсону. На повторе при этом видно, что Остин не коснулся Лэнса.

«Никогда в моей жизни меня не удаляли за что-то столь нелепое. Серьезно, никогда такого не было. Лига должна обратить внимание на этот эпизод», – написал Риверс в твиттере после игры.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол