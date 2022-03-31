Остин Риверс заработал спорное удаление после инцидента с Лэнсом Стивенсоном

Теги происшествия Денвер Индиана НБА видео судьи Лэнс Стивенсон Остин Риверс Баскетбол

Защитник «Денвера» Остин Риверс во время матча с «Индианой» (125:118) заработал спорное удаление после инцидента с игроком соперника Лэнсом Стивенсоном.

В четвертой четверти между баскетболистами сперва произошла небольшая стычка после того, как Стивенсон выбил мяч из рук Риверса. Оба получили по техническому замечанию.

Менее чем через минуту Риверс получил второй технический – за выпад локтем в лицо Стивенсону. На повторе при этом видно, что Остин не коснулся Лэнса.

«Никогда в моей жизни меня не удаляли за что-то столь нелепое. Серьезно, никогда такого не было. Лига должна обратить внимание на этот эпизод», – написал Риверс в твиттере после игры.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные