Мэтьюз и Портер получили по техническому после инцидента с Ли
Игроки «Рокетс» Гаррисон Мэтьюз и Кевин Портер получили по техническому замечанию после инцидента с участием защитника «Санз» Дэмиона Ли.
Проходя между Мэтьюзом и Портером после остановки игры, Ли сцепился руками с игроками «Хьюстона».
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