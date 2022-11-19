«Кливленд» вырвал победу у «Шарлотт» во 2-м овертайме и прервал серию из 5 поражений
«Кливленд» в пятницу вырвал победу у «Шарлотт» во втором овертайме – 132:122 – и прервал серию из 5 поражений.
«Кавальерс» упустили 10-очковое преимущество в последние 52 секунды основного времени, когда «Хорнетс» реализовали четыре дальних броска.
«Кэвз» удалось вернуть контроль над игрой во втором овертайме, который команда выиграла со счетом 12:2.
Самыми результативными у «Кливленда» стали Дариус Гарлэнд (41 очко) и Донован Митчелл (34).
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