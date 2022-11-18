Бен Симмонс: «Скоро буду в форме. Мне нужно еще немного времени»

Защитник Бен Симмонс заявил, что ему нужно еще немного времени, чтобы набрать форму.

«Я уже близко. Скоро я буду в форме. Мне нужно еще немного времени, но я поддерживаю сам себя. Мои партнеры по команде и тренеры поддерживают меня», – сказал Симмонс.

В четверг Симмонс провел свой лучший матч в нынешнем сезоне, набрав 15 очков при 6 из 6 с игры, сделав 13 подборов и 7 передач в победной встрече с «Портлендом» (109:107).

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