Кендрик Перкинс: «Джа Морэнт – самый зажигательный и захватывающий игрок в нынешней НБА»

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Чемпион НБА 2008 года, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта самым зрелищным игроком лиги на сегодняшний день.

«Джа Морэнт – самый зажигательный и захватывающий игрок в нынешней лиге.

Каждый матч «Мемфиса» нужно показывать по телевидению, потому что игру Морэнта обязательно нужно видеть. Он покажет не один хайлайт и не два, он покажет три-пять хайлайтов за матч, после которых вы скажете: «Боже, благослови Америку. О нет, не может быть, чтобы он это сделал». Вы будете повторять это на протяжении всего матча.

Морэнт является культурой для лиги. В нем есть все, чем должен обладать игрок, чтобы быть лицом клуба», – сказал Перкинс.

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