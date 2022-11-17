Кендрик Перкинс: «Джа Морэнт – самый зажигательный и захватывающий игрок в нынешней НБА»

Чемпион НБА 2008 года, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал разыгрывающего Джа Морэнта самым зрелищным игроком лиги на сегодняшний день.

– самый зажигательный и захватывающий игрок в нынешней лиге.

Каждый матч «Мемфиса» нужно показывать по телевидению, потому что игру Морэнта обязательно нужно видеть. Он покажет не один хайлайт и не два, он покажет три-пять хайлайтов за матч, после которых вы скажете: «Боже, благослови Америку. О нет, не может быть, чтобы он это сделал». Вы будете повторять это на протяжении всего матча.

Морэнт является культурой для лиги. В нем есть все, чем должен обладать игрок, чтобы быть лицом клуба», – сказал Перкинс.

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