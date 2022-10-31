Шарунас Ясикявичюс: «Если бы я мог играть с пятью защитниками, я бы так и сделал»

Главный тренер «Барселоны» остался доволен победой над «Валенсией» в матче чемпионата Испании (92:80), особенно игрой и .

«Лапро играет более чем на двух позициях. У нас два взаимозаменяемых игрока. Если бы я мог играть с пятью защитниками, я бы так и сделал. Это игроки, которые умеют управлять командой и принимать решения.

Если бы у меня был защитник ростом 2,10 метра, еще один 2,08 и еще один 2,02, я бы играл с ними, потому что это облегчает принятие решений, это другой уровень», – сказал литовец.

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