Матч ЦСКА с УНИКСом, мастер-класс Александра Хоменко и квиз для Владислава Трушкина – в новом выпуске «Вида сверху»

Тележурнал «Вид сверху» представил новый выпуск, посвященный главному матчу осени в лиге ВТБ.

В ролике содержится рассказ о встрече с (92:79), которая прошла в четверг, 10 ноября. Армейцы продлили серию побед до 8 матчей и возглавили турнирную таблицу Лиги ВТБ.

Также в новом выпуске «Вида сверху» представлен мастер-класс по защите от разыгрывающего МБА Александра Хоменко и рубрика «Что в коробке?» с участием форварда «Енисея» .

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!