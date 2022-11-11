Генменеджер НБА – о 10-3 на старте от «Юты»: «Решили притвориться, что не танкуют»

Генеральные менеджеры нескольких клубов НБА прокомментировали удачный старт «Юты», от которой ждали танкинга после обмена звездных игроков.

«Думаю, когда Адам Сильвер выступил с заявлением, многие решили притвориться, что не танкуют. Победы в начале сезоне никому не повредят, но со временем все встанет на свои места. Посмотрите на «Оклахому» в прошлом году. Сначала они были хороши, но затем оказались там, где должны быть. Это просто реальность. Те, кто хотят танковать, все равно будут внизу. К январю их будет больше, когда команды поймут, что они недостаточно хороши», – сказал первый генменеджер.

«Их результаты изменятся. В конце концов «Юта» и будут внизу. хочет побеждать, но я не думаю, что они достаточно хороши. будет там же к концу сезона, . Думаю, что «Юта» скоро совершит обмен, чтобы ослабить состав. Это шесть команд. Тогда возникает вопрос, насколько «Оклахома» хочет участвовать в этом? Также у нас будет одна или две неожиданные команды, такие как или «Кингз», – сказал второй генменеджер.

«Дэнни Эйндж не будет ломать состав полностью. Думаю, он оставит игроков вроде Лаури Маркканена. У него нет мужества для настоящей перестройки. Должно быть, эта команда не станет двигаться в этом направлении, потому что Дэнни не верит в это», – сказал третий генменеджер.

«Юта должна обменять несколько игроков, чтобы танковать, но они все еще могут это сделать. Как только это произойдет, они окажутся на дне. Обмен Бояна Богдановича сделал их лучше. Олиник играет лучше Богдановича и закрывает ту позицию, которая им была нужна. Люди не анализировали их сделки. Они выиграли в обменах Руди Гобера на Джарреда Вандербилта и Донована Митчелла на Маркканена. Так что их сделки заключались не только в пиках и молодых игроках. Они могли бы избавиться от парней вроде Вандербилта, но не делают этого. Если вы внимательно понаблюдаете за ними, то поймете, что они еще не пытаются танковать, хотя могут. Держу пари, если бы кто-то предложил им пик первого раунда за любого игрока, они бы точно согласились», – сказал четвертый генменеджер.

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