Энтони Эдвардс – об улучшении защиты: «Надоело, что меня показывают во время разбора матчей»

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Игрок «Миннесоты» Энтони Эдвардс после победного матча с «Орландо» (126:108) ответил на вопрос по поводу улучшения игры в защите в ситуациях, когда он не опекает владеющего мячом соперника.

Эдвардс набрал 35 очков.

«Надоело, что меня показывают во время разбора матчей, как я защищаюсь без мяча. Без мяча, я все время в видеонарезках... Сегодня решил, приятель, ну все, меня больше не будет в этом видео, которое тренеры покажут завтра», – заявил Эдвардс.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану

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