Энтони Эдвардс – об улучшении защиты: «Надоело, что меня показывают во время разбора матчей»

Игрок «Миннесоты» после победного матча с (126:108) ответил на вопрос по поводу улучшения игры в защите в ситуациях, когда он не опекает владеющего мячом соперника.

Эдвардс набрал 35 очков.

«Надоело, что меня показывают во время разбора матчей, как я защищаюсь без мяча. Без мяча, я все время в видеонарезках... Сегодня решил, приятель, ну все, меня больше не будет в этом видео, которое тренеры покажут завтра», – заявил Эдвардс.

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