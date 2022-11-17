Энтони Эдвардс – об улучшении защиты: «Надоело, что меня показывают во время разбора матчей»
Игрок «Миннесоты» Энтони Эдвардс после победного матча с «Орландо» (126:108) ответил на вопрос по поводу улучшения игры в защите в ситуациях, когда он не опекает владеющего мячом соперника.
Эдвардс набрал 35 очков.
«Надоело, что меня показывают во время разбора матчей, как я защищаюсь без мяча. Без мяча, я все время в видеонарезках... Сегодня решил, приятель, ну все, меня больше не будет в этом видео, которое тренеры покажут завтра», – заявил Эдвардс.
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