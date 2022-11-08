Энтони Эдвардс: «Миннесота» играет мягко»
Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс посетовал на отсутствие настроя на борьбу у своей команды.
«Тимбервулвс» проиграли «Нью-Йорку» (107:120) прошлой ночью. Команда имеет показатели 5-6.
«Мы просто играем мягко. Меня это тоже касается. Мы отлетаем при каждом физическом контакте. Команды настроены биться насмерть, когда выходят на площадку. Вот что происходит. Мы проигрываем по 20 очков в каждом матче! Нужно разобраться с этим», – заявил Эдвардс.
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