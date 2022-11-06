Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» сыграет с «Надеждой» и другие матчи
В воскресенье, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.
Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» сыграет с «Надеждой».
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – УГМК
6 ноября. 10.00
Енисей – МБА
6 ноября. 14.00
Спарта энд К – Ника
6 ноября. 16.00
Динамо Москва – Пересвет-ЮФУ
6 ноября. 16.00
Динамо Курск – Надежда
6 ноября. 17.00
Положение команд: Динамо Курск – 7-0, УГМК – 6-0, Ника – 6-1, МБА – 6-1, Надежда – 5-2, Спарта энд К – 3-4, Самара – 3-5, Енисей – 2-5, Динамо Новосибирск – 2-5, Нефтяник – 1-6, Пересвет-ЮФУ – 1-6, Динамо Москва – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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