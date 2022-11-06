Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» сыграет с «Надеждой» и другие матчи

В воскресенье, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.

Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» сыграет с .

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– УГМК

6 ноября. 10.00

Енисей – МБА

6 ноября. 14.00

Спарта энд К – Ника

6 ноября. 16.00

– Пересвет-ЮФУ

6 ноября. 16.00

Динамо Курск – Надежда

6 ноября. 17.00

Положение команд: – 7-0, УГМК – 6-0, Ника – 6-1, МБА – 6-1, Надежда – 5-2, Спарта энд К – 3-4, Самара – 3-5, – 2-5, Динамо Новосибирск – 2-5, Нефтяник – 1-6, Пересвет-ЮФУ – 1-6, Динамо Москва – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Стюарт к нам не поедет! Кто из иностранок выступит в Премьер-лиге

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Елена Михайлова: «В 16 лет говорила маме и папе, что все хорошо, а сама думала: «Господи, как же сложно!»