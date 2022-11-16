Кайл Кузма: «Шэй Гилджес-Александер входит в топ-5 лучших защитников НБА»

Форвард перед матчем против «Оклахомы», который состоится в среду, отдал должное лидеру соперника Шэю Гилджес-Александеру.

«Он входит в топ-5 лучших защитников прямо сейчас», – заявил Кузма.

В нынешнем сезоне Гилджес-Александер набирает 31,5 очка, 5,8 передачи, 4,4 подбора, 2,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за матч. «Тандер» имеют результат 6-8.

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