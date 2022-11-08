Дарвин Хэм: «Лейкерс» нужно использовать имеющийся потенциал и создать победную культуру»

Главный тренер заявил, что рассчитывает на преображение команды, которая стартовала с результатом 2-8, за счет внутреннего ресурса.

По словам Хэма, он не видит возможности быстрого решения проблем за счет других игроков.

«Лейкерс» нужно использовать имеющийся потенциал и создать победную культуру.

Нам нужно собраться, активизироваться и играть лучше. Мы не можем выйти на рынок и набрать людей в состав, мы уже несколько лет платим налог. У нас нет лишних денег на создание команды. К тому же у нас уже есть три человека, которые с первого раза будут выбраны в Зал славы. На них потрачена значительная часть нашего бюджета, лишних денег нет.

Во второй половине у нас не было надежности в защите. Нужно менять эту ситуацию, изменить культуру так, чтобы стать одной из жестких команд, которые заставляют соперника хорошо чувствовать это», – заявил Хэм.

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