Зайон Уильямсон перед матчем против «Клипперс»: «Если буду чувствовать себя хорошо, то буду играть»

Участие форварда «Нового Орлеана» в сегодняшнем матче против находится под вопросом.

«Если буду чувствовать себя хорошо, то буду играть. Если будет слишком больно или станет хуже, то не буду играть», — сказал Уильямсон после субботней тренировки.

Зайон пропустил два последних матча из-за ушиба задней части правого бедра и нижней части спины.

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