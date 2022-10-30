Зайон Уильямсон перед матчем против «Клипперс»: «Если буду чувствовать себя хорошо, то буду играть»

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Участие форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона в сегодняшнем матче против «Клипперс» находится под вопросом.

«Если буду чувствовать себя хорошо, то буду играть. Если будет слишком больно или станет хуже, то не буду играть», — сказал Уильямсон после субботней тренировки.

Зайон пропустил два последних матча из-за ушиба задней части правого бедра и нижней части спины.

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