Смарт и Брогдон не сыграют с «Атлантой» из-за травм
Защитники «Бостона» Маркус Смарт и Малкольм Брогдон пропустят матч против «Атланты», который состоится сегодня ночью.
Брогдон продолжает восстанавливаться после повреждения правого подколенного сухожилия. Он не играет с 9 ноября.
У Смарта воспаление правого голеностопа. Он впервые пропустит матч в нынешнем регулярном чемпионате.
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