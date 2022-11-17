Смарт и Брогдон не сыграют с «Атлантой» из-за травм

Защитники и пропустят матч против «Атланты», который состоится сегодня ночью.

Брогдон продолжает восстанавливаться после повреждения правого подколенного сухожилия. Он не играет с 9 ноября.

У Смарта воспаление правого голеностопа. Он впервые пропустит матч в нынешнем регулярном чемпионате.

«Селтикс» возглавляют таблицу Восточной конференции с результатом 11-3.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!