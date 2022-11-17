Смарт и Брогдон не сыграют с «Атлантой» из-за травм

Теги травмы Бостон Атланта НБА Маркус Смарт Малкольм Брогдон Баскетбол

Защитники «Бостона» Маркус Смарт и Малкольм Брогдон пропустят матч против «Атланты», который состоится сегодня ночью.

Брогдон продолжает восстанавливаться после повреждения правого подколенного сухожилия. Он не играет с 9 ноября.

У Смарта воспаление правого голеностопа. Он впервые пропустит матч в нынешнем регулярном чемпионате.

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