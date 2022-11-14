Малкольм Брогдон не сыграет с «Тандер» из-за травмы подколенного сухожилия
Разыгрывающий «Бостона» Малкольм Брогдон пропустит матч против «Оклахомы» в понедельник.
29-летнего баскетболиста беспокоит правое подколенное сухожилие. Он пропустил встречи с «Денвером» (131:112) в пятницу и с «Детройтом» (117:108) в субботу.
В 11 матчах нынешнего сезона Брогдон набирал в среднем 13,7 очка, 3,5 передачи и 3,8 подбора, выходя со скамейки.
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