Малкольм Брогдон не сыграет с «Тандер» из-за травмы подколенного сухожилия

Разыгрывающий пропустит матч против «Оклахомы» в понедельник.

29-летнего баскетболиста беспокоит правое подколенное сухожилие. Он пропустил встречи с (131:112) в пятницу и с (117:108) в субботу.

В 11 матчах нынешнего сезона Брогдон набирал в среднем 13,7 очка, 3,5 передачи и 3,8 подбора, выходя со скамейки.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога