Emirates Airlines предлагает Евролиге 60 млн евро в год за нейминг

Компания Emirates Airlines, которая базируется в Дубае, хочет стать долгосрочным партнером Евролиги.

Как сообщает портал Gazzetta.gr, руководство компании готово предложить сумму от 50 до 60 миллионов евро в год за нейминг Евролиги.

В таком случае нынешнее название турнира будет изменено на «Emirates Airlines Euroleague».

По текущему соглашению Turkish Airlines платит Евролиге 10 миллионов долларов за нейминг.

Отмечается, что во вторник представители Emirates Airlines встретятся с руководителями клубов-акционеров Евролиги, чтобы обсудить потенциальную сделку.

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