Александер Секулич о камбэке с «-24» в матче с «Зенитом»: «После перерыва начались американские горки»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич отметил существенную разницу между отрезками матча против «Зенита» (62:68) в лиге ВТБ.

В третьей четверти петербуржцы совершили рывок 29:1. Уступая 24 очка, сумел сравнять счет, но уступил в концовке.

«Очень странная получилась игра. И захватывающая. Отмечу, что – очень хорошая команда. Особенно сильна защита петербуржцев – за счет и таланта, и габаритов игроков. Мы к этому готовились. Считаю, что мы неплохо показали себя в атаке в первой половине. И в защите были очень хороши.

Я постоянно повторяю игрокам, что именно цепкая защита должна быть нашим главным оружием. И мы продемонстрировали ее в первой половине и в четвертой четверти. Увы, после перерыва начались американские горки. Из третьей четверти мы должны извлечь урок, как ни в коем случае нельзя играть. А из четвертой – как играть нужно!», – заявил Секулич.

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