Виталий Фридзон: «Проиграли «Локо» в Суперкубке, поэтому необходимо побеждать, чтобы лучше себя чувствовать»

Защитник накануне матча Лиги ВТБ против ива-Кубань» напомнил о поражении от краснодарской команды в Суперкубке этого года.

«В голове ты всегда держишь, кому ты проиграл, и так как мы проиграли «Локо» в рамках Суперкубка, нам необходимо побеждать, чтобы психологически себя лучше чувствовать.

Как и всегда, будем играть на победу. У нас было достаточно времени на подготовку, сейчас главное — восстановиться после длительной поездки. Но все готовы», – сказал Фридзон.

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