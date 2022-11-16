Юрица Жужа: «Сильные стороны «Зенита» – пик-н-роллы и быстрые отрывы»

Тренер «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа поделился ожиданиями от сегодняшнего домашнего матча против действующего чемпиона Лиги ВТБ петербургского .

«Матч с «Зенитом» точно не будет похожим на игру в рамках Суперкубка. Ждем очень серьезное противостояние, ведь нам будет противостоять очень мощный соперник с очень опытным наставником.

Сильные стороны «Зенита» – пик-н-роллы и быстрые отрывы. Их игра строится вокруг защитников. Среди них, безусловно, выделяется Томас Эртель. На нашу заднюю линию ляжет большая ответственность в плане того, чтобы максимально затруднить игру организаторам атак соперника. В этом плане будет очень важна подстраховка от наших больших.

Мы ждем и понимаем, что это будет очень тяжелый матч», – сказал тренер.

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