Жак Вон: «Нетс» по-прежнему доверяют Бену Симмонсу»

Главный тренер Жак Вон рассказал о статусе Бена Симмонса в команде.

«Команда по-прежнему доверяет Симмонсу. Мы даем ему ту роль, которая поможет добиться успеха. Так что все предельно просто. Например, нужно продолжать работать в защите, играть с усердием.

Я сказал Симмонсу, что сделаю все возможное, чтобы обеспечить для него комфортную позицию. Это касается состава, с которым он выходит, и его игрового времени. Мы постоянно обсуждаем, как сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно на площадке. Это вызов для меня», – признался Вон.

В матче против (121:153) минувшей ночью Симмонс вышел со скамейки запасных и набрал 11 очков, 5 подборов и 3 передачи за 20,4 минуты.

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