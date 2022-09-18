Шакил О’Нил: «Лейкерс» нужен Патрик Беверли, с которым не поспоришь»

Прославленный центровой ’Нил считает, что навыки сделают команду сильнее.

«Тебе нужен такой парень в команде, с которым не поспоришь. Я играл с . Он приходил и говорил сумасшедшие вещи. Думаете, мы отвечали ему что-то? Нет. Я знал, что это поможет мне выиграть четвертый титул. «Лейкерс» нужен такой парень. Лос-Анджелесу понравится Пэт Беверли, вот увидите», – заявил О’Нил.

Ранее Шак поддержал Беверли и сказал, что он «свой чувак» в «Лейкерс».

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)