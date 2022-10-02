Шакил О’Нил: «Беверли поможет Уэстбруку вернуться на прежний уровень»

Слен Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил считает, что новобранец Патрик Беверли поможет прибавить в новом сезоне.

«Споры в игре редко переходят в личные конфликты. У них были разногласия, оба любят соперничество. Теперь они в одной команде, и я знаю, что Пэт Беверли будет главным оратором, потому что похож на меня. Иногда он будет что-то говорить, а иногда – молчать. Пэт Беверли всегда будет что-то говорить.

Когда я играл, у меня в команде были такие парни, как Брайан Шоу, Рик Фокс или Дерек Фишер. Им всегда было что сказать, все время. Так что Пэт Бев поможет Рассу вернуться на прежний уровень. Беверли заставит его чувствовать ответственность. Когда ты бросаешь в край щита, кто-то должен сказать тебе: «Эй, мужик, что ты делаешь?» – заявил О’Нил.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)