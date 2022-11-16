Джулиус Рэндл о победе над «Ютой»: «Мы проявили больше настойчивости»

Форвард остался доволен игрой команды в гостевом матче против «Юты» (118:111).

«Мы проявили больше настойчивости. Сегодня ребята были готовы к игре. Мы одержали отличную победу», – сказал Рэндл.

Форвард завершил встречу с показателями 15 очков, 5 подборов, 1 передача и 1 блок-шот.

Перед матчем Рэндл организовал собрание для игроков команды, на котором было уделено внимание ответственности каждого за результат.

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