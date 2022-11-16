Игроки «Никс» провели собрание перед матчем с «Джаз»

Форвард Джулиус Рэндл организовал собрание для игроков команды в Солт-Лейк-Сити перед матчем с «Ютой».

Игроки вместе поужинали и уделили внимание ответственности каждого за результат. Отмечается, что встреча прошла в позитивном ключе.

«Никс» имеют показатели 6-7 на старте нынешнего сезона. В воскресенье они проиграли «Оклахоме» (135:145) на своей площадке.

Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго