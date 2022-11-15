Эксперт: «Под Томом Тибодо шатается кресло»

Нью-йоркский журналист Йен Бегли ожидает, что если «Никс» продолжат играть так, как в последнем матче против «Тандер», то руководство может принять меры.

Во встрече с «Оклахомой» команда Тома Тибодо потерпела поражение, позволив сопернику набрать 145 очков.

«Под Томом Тибодо шатается кресло. Это только мое мнение, но если они еще пару раз позволят вот так мочалить себя, будто боксера в углу ринга, не будут защищаться, то последует серьезное решение. Возможно, Тибодо, возможно, что-то еще», – заявил Бегли.

с результатом 6-7 идет 10-м на Востоке.

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