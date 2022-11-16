Никола Йокич попал в COVID-протокол и пропустит матч против «Никс»

Центровой попал в протокол по профилактике и в среду не примет участие в матче против , сообщает ESPN.com.

Ранее в протокол был включен одноклубник Йокича Боунс Хайлэнд. Игроки смогут вернуться, когда будут допущены к матчам в соответствии с действующими правилами НБА. Игроки смогут автоматически выйти из протокола через 10 дней.

Йокич, двукратный действующий MVP лиги, в нынешнем сезоне набирает 20,8 очка, 9,5 подбора и 8,9 передачи в среднем за матч. Он стал 10-м игроком лиги, попавшим в протокол в этом сезоне.

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