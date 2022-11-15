Журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил свое мнение о центровом «Сиксерс» , который в последнем матче набрал 59 очков.

«По уровню таланта Эмбиид лучший «большой» в . В этом смысле я ставлю его выше Йокича. Этот чувак – настоящая сенсация. Проблема в том, что его способность избегать травм под вопросом, вот тут он не впечатляет.

имеет нейтральный баланс, 7-7. Позволю себе заметить, что им стоит поднапрячься. Вы должны быть лучше, когда имеете у себя такого талантливого игрока, как Эмбиид», – заявил Стивен Эй.

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