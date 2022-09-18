Айзейя Томас опроверг слухи о тренировке с «Лейкерс»

Разыгрывающий Айзейя Томас не принимал участия в показательной тренировке «Лейкерс».

Ранее обозреватель HoopsHype Майкл Скотто сообщил, что игрок побывал на просмотре вместе с другими свободными агентами.

«Нет, я не тренировался с ! Какой «источник» рассказал тебе об этом?» – написал Томас в твиттере.

Разыгрывающего связывают с возвращением в «Хорнетс», за которых он выступал в конце прошлого сезона.

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