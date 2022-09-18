Айзейя Томас опроверг слухи о тренировке с «Лейкерс»

Теги возможные переходы Шарлотт Лейкерс НБА Айзейя Томас 1989 соцсети Баскетбол

Разыгрывающий Айзейя Томас не принимал участия в показательной тренировке «Лейкерс».

Ранее обозреватель HoopsHype Майкл Скотто сообщил, что игрок побывал на просмотре вместе с другими свободными агентами.

«Нет, я не тренировался с «Лейкерс»! Какой «источник» рассказал тебе об этом?» – написал Томас в твиттере.

Разыгрывающего связывают с возвращением в «Хорнетс», за которых он выступал в конце прошлого сезона.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

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