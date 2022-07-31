Айзейя Томас набрал 45 очков в матче Drew League

Теги Шарлотт НБА видео Айзейя Томас 1989 Баскетбол

Разыгрывающий Айзейя Томас (33 года, 172 см) отметился результативной игрой в полупрофессиональной лиге Drew League, которая проводится в Лос-Анджелесе.

Айзейя выступил за команду Ghost и помог ей одержать победу в матче против All-In (103-85). Ветеран набрал 45 очков, а также совершил 5 передач и 2 подбора.

Ранее Томас заявил, что намерен вернуться в «Шарлотт», за который он провел 18 матчей в конце прошлого сезона.

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