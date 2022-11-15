Костас Папаниколау: «Некоторые испытывали давление, играя за сборную в «окнах»

Капитан сборной Греции Костас Папаниколау эмоционально отреагировал на выход команды в финальную часть чемпионата мира-2023 и отдал должное другим игрокам.

«Я хочу сказать вам всем спасибо. Понимаю, что некоторые из вас испытывали давление, играя за сборную в этих «окнах». Когда мы побеждаем, люди говорят: «Ничего не произошло, сборная выиграла, это нормально», а когда проигрываем, это называют недопустимым», – сказал Папаниколау.

В понедельник Греция обыграла Бельгию (72:70). Команда заняла третьее место в отборочной группе I с результатом 5-3 и сыграет на чемпионате мира-2023.

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