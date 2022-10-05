Том Тибодо: «Брансон может обеспечить все, что вам нужно»

Главный тренер доволен игрой новобранца команды в первом предсезонном матче.

«Я думаю, что он такой и есть. Он может обеспечить все, что вам нужно.

Если вам нужно больше очков, он это может. Если вам нужно больше розыгрыша, он это может. Если вам нужно увеличить темп и движение, он это может. Если вам нужен важный трехочковый, он может это может.

Мне нравится, как он управляет игрой. На мой взгляд, это главная функция разыгрывающего. Он не ускоряется, не нервничает, это оказывает успокаивающее воздействие», – сказал Тибодо.

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