Ожидается, что Деннис Шредер и Томас Брайант сыграют за «Лейкерс» в пятницу

Ожидается, что разыгрывающий и центровой дебютируют за в нынешнем сезоне в пятницу в матче против «Детройта», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Оба игрока пропустили начало сезона из-за травм большого пальца руки.

Шредер в межсезонье подписал с «Лейкерс» годовой контракт на 2,64 миллиона долларов. Защитник сборной Германии уже выступал за лос-анджелесскую команду в сезоне-2020/21.

Брайант перебрался в «Лейкерс» в июле в качестве свободного агента. В минувшем сезоне в составе «Уизардс» он набирал 7,4 очка и 4,0 подбора в среднем за игру.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога