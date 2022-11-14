Ожидается, что Деннис Шредер и Томас Брайант сыграют за «Лейкерс» в пятницу

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Ожидается, что разыгрывающий Деннис Шредер и центровой Томас Брайант дебютируют за «Лейкерс» в нынешнем сезоне в пятницу в матче против «Детройта», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Оба игрока пропустили начало сезона из-за травм большого пальца руки.

Шредер в межсезонье подписал с «Лейкерс» годовой контракт на 2,64 миллиона долларов. Защитник сборной Германии уже выступал за лос-анджелесскую команду в сезоне-2020/21.

Брайант перебрался в «Лейкерс» в июле в качестве свободного агента. В минувшем сезоне в составе «Уизардс» он набирал 7,4 очка и 4,0 подбора в среднем за игру.

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