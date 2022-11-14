Яннис Сферопулос: «Есть предложение проводить сезон Евролиги за пять месяцев»

Бывший главный тренер «Олимпиакоса» и тель-авивского «Маккаби», вице-президент Совета главных тренеров Евролиги Яннис Сферопулос предложил сократить сезон Евролиги до пяти месяцев.

и Евролига должны сесть за стол переговоров, готовыми пойти на взаимные уступки во благо спорта, которому вредит это соперничество.

Результаты налицо: игроки устали и сыты по горло, баскетбольное сообщество сбито с толку и не понимает, что происходит, а национальные сборные отодвинуты на задний план матчами Евролиги.

Евролига – очень сильный турнир, но качество игры очень сильно упало по сравнению с предыдущими сезонами. Если игрок проводит 80 матчей за сезон, а летом едет в сборную и не успевает отдыхать, это приводит к травмам, плохой форме и некачественному баскетболу.

Необходимо найти формулу, чтобы не проводить столько матчей за короткий промежуток времени, потому что команды Евролиги также играют во внутренних чемпионатах. Есть предложение проводить сезон Евролиги за пять месяцев, а затем отпускать команды в национальные чемпионаты. Это может решить проблему», – сказал Сферопулос.

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