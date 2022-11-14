Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России, ныне генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин родила второго ребенка.

«Сегодня в семье генерального директора Единой Лиги ВТБ Илоны Корстин произошло пополнение. Илона подарила супругу Владимиру сына Виктора. Желаем мальчику крепкого здоровья, а Илоне и Владимиру — большого семейного счастья!» – говорится в сообщении на официальном сайте Лиги ВТБ.

В 2018 году Корстин родила дочь Викторию.

Корстин является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2004, 2008), двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2002, 2006) и трехкратной чемпионкой Европы (2003, 2007, 2011).

Баскетболистка завершила карьеру в 2013 году, а в 2016-м заняла пост генерального директора Лиги ВТБ.

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