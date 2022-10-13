Илона Корстин: «МБА – молодая команда, игроки мотивированы, у них горят глаза»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин оценила старт московского клуба МБА в сезоне-2022/23.

«Меня приятно удивила игра МБА на старте сезона. С другой стороны, такой результат не может не радовать. Это значит, что мы сделали правильный выбор этим летом, когда взяли МБА в Лигу. Мы переживали из-за то, что московский клуб не подписал ни одного иностранца. Новички прекрасно понимают то, что им озвучили на Совете Лиги — что этот сезон у них испытательный. От того, как они себя проявят, зависит их будущее в Лиге. Но, несмотря на то, что у МБА нет ни одного легионера, команда выступает достаточно уверенно. Подтверждение тому — 3 победы на старте сезона. Особенно меня впечатлила первая игра с «Локо». МБА была сильнее краснодарцев по многим позициям.

За счет чего МБА сейчас так удачно выступает на старте сезона? Мое мнение: команда достаточно молодая, игроки мотивированы, у них горят глаза, свежие ноги, они готовы играть в быстрый баскетбол, готовы защищаться, не жалея своих сил. Это все — стиль , который, такое ощущение, нашел своих игроков и свою команду. У МБА достаточно сбалансированный состав. Нельзя сказать, что тут есть явный лидер, но зато на всех позициях есть несколько человек, которые удачно подменяют друг друга. Широкая ротация позволяет сохранить свежесть для активной быстрой игры и агрессивной защиты. Все игроки МБА хотят показать себя, что они готовы и могут играть на уровне .

Настоящая проверка для МБА произойдет в понедельник против одного из фаворитов этого сезона – ЦСКА. Будет интересно посмотреть на это противостояние. Но, в целом, МБА производит довольно приятное впечатление, желаю им не сбавлять оборотов», – передает слова Илоны Корстины официальный сайт Лиги ВТБ.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!

Контракты и платежные ведомости НБА