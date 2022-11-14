Стеф Карри подписал мяч для фаната по просьбе 4-летнего сына
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри попал в забавную ситуацию после матча против «Кливленда» (106:101).
Карри остановился пообщаться со своими детьми, уходя в подтрибунное помещение. Кэнон, 4-летний сын звездного Стефа, попросил подписать мяч для фаната, который ждал автограф звездного баскетболиста неподалеку.
Карри завершил встречу с показателями 40 очков (15-23 с игры, 6-11 из-за дуги), 4 подбора и 5 передач.
Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали
Комментарии