Стеф Карри подписал мяч для фаната по просьбе 4-летнего сына

Разыгрывающий попал в забавную ситуацию после матча против (106:101).

Карри остановился пообщаться со своими детьми, уходя в подтрибунное помещение. Кэнон, 4-летний сын звездного Стефа, попросил подписать мяч для фаната, который ждал автограф звездного баскетболиста неподалеку.

Карри завершил встречу с показателями 40 очков (15-23 с игры, 6-11 из-за дуги), 4 подбора и 5 передач.

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали