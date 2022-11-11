Виктор Вембаньяма назвал стартовую пятерку европейцев всех времен: «Паркер, Фурнье, Яннис, Дирк, Гобер»
Претендент на первый номер драфта НБА-2023, тяжелый форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма в интервью BasketNews назвал свою стартовую пятерку, составленную из лучших европейских игроков в истории.
С первыми тремя игроками не возникло проблем.
«Да, я могу назвать пятерых игроков. Яннис Адетокумбо — на позиции четвертого номера, Дирк Новицки — пятый, Тони Паркер — первый», – сказал француз.
Затем он стал расставлять игроков по позициям и задумался.
«Дайте подумать. Паркер – первый номер, Эван Фурнье – второй, Яннис – третий, Дирк – четвертый и Руди Гобер – пятый», – в итоге сказал Вембаньяма.
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