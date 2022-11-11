Генменеджер – о танкинге ради Вембаньямы: «Перед дедлайном мы увидим самые длинные серии проигрышей в истории НБА»

Генеральный менеджер одного из клубов НБА считает, что во второй половине сезона некоторые команды будут использовать танкинг с целью получить высокий пик на драфте-2023.

Главный претендентом на первый номер предстоящего драфта является форвард французского .

«Как только люди начнут суетиться перед дедлайном на обмены, мы увидим самые длинные серии проигрышей в истории НБА. Сразу несколько команд будут проигрывать по 10-15 матчей подряд», – заявил анонимный генменеджер.

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