Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет московское «Динамо», «Ника» дома сыграет с «Динамо» из Курска

В понедельник, 14 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча.

«Самара» примет московское «Динамо», «Ника» из Сыктывкара дома сыграет с «Динамо» из Курска.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

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14 ноября. 14:00

Ника – Динамо Курск

14 ноября. 18:30

Положение команд: – 8-0, УГМК – 8-0, МБА – 8-1, – 6-2, Надежда – 5-4, Спарта энд К – 4-5, Самара – 3-5, Енисей – 3-6, Динамо Новосибирск – 2-7, Пересвет-ЮФУ – 2-7, Нефтяник – 1-7, Динамо Москва – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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