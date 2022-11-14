Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет московское «Динамо», «Ника» дома сыграет с «Динамо» из Курска
В понедельник, 14 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча.
«Самара» примет московское «Динамо», «Ника» из Сыктывкара дома сыграет с «Динамо» из Курска.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Самара – Динамо Москва
14 ноября. 14:00
Ника – Динамо Курск
14 ноября. 18:30
Положение команд: Динамо Курск – 8-0, УГМК – 8-0, МБА – 8-1, Ника – 6-2, Надежда – 5-4, Спарта энд К – 4-5, Самара – 3-5, Енисей – 3-6, Динамо Новосибирск – 2-7, Пересвет-ЮФУ – 2-7, Нефтяник – 1-7, Динамо Москва – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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